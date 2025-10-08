Экология
На рынок вышли самые дешевые электромобили Tesla

Компания Tesla выпустила дешевые электромобили по цене от 3,2 млн рублей

Компания Tesla, основанная Илоном Маском, представила свои самые доступные электромобили.

По информации The Verge, анонсированы упрощенные версии популярных моделей – лифтбек Model 3 Standard и кроссовер Model Y Standard.

Оба автомобиля оборудованы электродвигателем, который обеспечивает запас хода на 840 км и разгоняет модель до 100 км/ч за 6,8 секунды.

Tesla Model Y
Tesla Model Y

Для снижения стоимости Tesla решила отказаться от таких элементов, как панорамная крыша, световые панели, дисплей для второго ряда сидений и подсветка в зоне дверей. Также в этих моделях отсутствует электропривод зеркал.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  The Verge
Ушакова Ирина
Фото:Tesla
08.10.2025 
Фото:Tesla
Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Автопилот суперский, управляется отлично
Недостатки:
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Комментарий:
Себе всё равно возьму, но в лизинг.
