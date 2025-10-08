На рынок вышли самые дешевые электромобили Tesla

Компания Tesla выпустила дешевые электромобили по цене от 3,2 млн рублей

Компания Tesla, основанная Илоном Маском, представила свои самые доступные электромобили.

По информации The Verge, анонсированы упрощенные версии популярных моделей – лифтбек Model 3 Standard и кроссовер Model Y Standard.

Оба автомобиля оборудованы электродвигателем, который обеспечивает запас хода на 840 км и разгоняет модель до 100 км/ч за 6,8 секунды.

Tesla Model Y

Для снижения стоимости Tesla решила отказаться от таких элементов, как панорамная крыша, световые панели, дисплей для второго ряда сидений и подсветка в зоне дверей. Также в этих моделях отсутствует электропривод зеркал.

