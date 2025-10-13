Депутаты выступили против повышения утильсбора

Миронов предложил ввести льготы на утильсбор для участников СВО и многодетных

Согласно заявлению Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия – за правду» и депутата Госдумы, повышение утилизационного сбора негативно скажется на стоимости автомобилей в России, особенно на Дальнем Востоке. Он выступил против внедрения данной меры.

«Повышение утилизационного сбора неизбежно ведет к подорожанию автомашин, цена на которые и без того запредельная, в связи с чем мы последовательно выступаем против этой меры. Буквально на днях я направил официальное обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину, где изложил нашу позицию, в том числе отметил, что повышение утильсбора особенно остро скажется на жителях Дальнего Востока, где традиционно используют подержанные автомобили из Японии», – отметил он.

Помимо этого, депутат предложил ввести льготы для определенных категорий граждан при покупке автомобиля, таких как участники СВО и многодетные семьи. Он выразил надежду, что эти предложения помогут правительству принять продуманные решения, учитывающие интересы потребителей и проблемы отечественного автопрома.

С 1 ноября в России расчет утилизационного сбора начнет зависеть от мощности автомобиля, вместо учета возраста и объема двигателя. Ранее сообщалось, что в Приморском крае перед повышением налога наблюдается рост цен на внедорожники. Аналитики предполагают, что цены на семейные автомобили также могут повыситься.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.