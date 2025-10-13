Экология
24 октября
Этот отечественный автомобиль внезапно стал дороже

В РФ подорожал электрический седан Амберавто А5 на 85-100 тыс. рублей

Калининградский завод «Автотор» снова увеличил стоимость электрического седана Амберавто А5.

Цены возросли на обе комплектации, при этом прибавка составила от 84 616 до 100 000 рублей. Базовая комплектация Comfort, которая была единственной у модели на старте продаж в феврале прошлого года, подорожала на 84 616 рублей, а премиум вариант Business, представленный с обновлением в мае, увеличился в цене на 100 000 рублей.

Новые цены Амберавто А5

  • Комплектация Comfort – 2 699 999 рублей (+84 616 рублей)
  • Комплектация Business – 2 924 999 рублей (+100 000 рублей)
Электрический седан Амберавто А5 является ребрендированной версией китайского автомобиля JMEV Yi. С начала 2023 года он производится на заводе «Автотор» и оснащен синхронным электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 160 л. с. и крутящим моментом 225 Нм. Его тяговая батарея на 60,2 кВт·ч позволяет преодолевать до 520 км на одной зарядке (по циклу CLTC).

В сентябре 2025 года в России было реализовано 153 электрических седана Амберавто А5, что позволило модели впервые занять первое место на рынке новых электрокаров за месяц.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
13.10.2025 
