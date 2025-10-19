С Днем работников дорожного хозяйства!
«За рулем» поздравляет с праздником всех работников дорожного хозяйства
Ваш труд чаще всего остается «за кадром» – мы вспоминаем о нем, когда на дороге появляется яма или снежный занос. Но именно ваша ежедневная работа делает наши поездки безопасными, а дороги – современными, даже с учетом всех «умных» технологий.
Работники дорожного хозяйства создают и поддерживают инфраструктуру, обеспечивают безопасность дорог.
Отрасль дорожного хозяйства сейчас активно меняется: интеллектуальные транспортные системы следят за дорожными условиями и транспортными потоками, испытывается беспилотная коммунальная техника. Но все равно без присмотра специалиста не обойтись.
Спасибо вам за ваше невероятное терпение: благодаря вашему труду наши дороги остаются ровными, чистыми и безопасными!
С праздником, уважаемые дорожники!
- «За рулем» можно читать и в MAX
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС
78
19.10.2025
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0