С Днем работников дорожного хозяйства!

«За рулем» поздравляет с праздником всех работников дорожного хозяйства

Ваш труд чаще всего остается «за кадром» – мы вспоминаем о нем, когда на дороге появляется яма или снежный занос. Но именно ваша ежедневная работа делает наши поездки безопасными, а дороги – современными, даже с учетом всех «умных» технологий.

Работники дорожного хозяйства создают и поддерживают инфраструктуру, обеспечивают безопасность дорог.

Отрасль дорожного хозяйства сейчас активно меняется: интеллектуальные транспортные системы следят за дорожными условиями и транспортными потоками, испытывается беспилотная коммунальная техника. Но все равно без присмотра специалиста не обойтись.

Спасибо вам за ваше невероятное терпение: благодаря вашему труду наши дороги остаются ровными, чистыми и безопасными!

С праздником, уважаемые дорожники!