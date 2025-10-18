Почему повышение утильсбора необходимо: ответ экспертов

Эксперты: повышение утильсбора обернется локализацией автопроизводства в России

Информация о потенциальном увеличении ставок утилизационного сбора на автомобили вызвала значительный резонанс на рынке.

Генеральный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова в эфире проекта «Пульс» отметила, что это представляет собой «мощный социальный фактор, который добавляет рынку волатильности».

Директор по развитию компании CarCraft Борис Беленький считает, что в ближайшее время китайские автопроизводители могут временно сократить объемы поставок, чтобы избежать накапливания складских запасов и сосредоточиться на продажах уже имеющихся автомобилей.

Он выделил, что коррекция расчета утильсбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. – это правильный шаг, который поможет развивать сборочные производства в России. Это также касается локализации поставок комплектующих, добавил эксперт.

Беленький отметил, что в стране уже существуют предприятия, способные разрабатывать локальное производство. По его мнению, даже если введение новых правил утильсбора будет отложено, их внедрение неизбежно.

Беленький считает, что это лишь вопрос времени – рынок адаптируется, и компании будут сосредоточены на распродаже наличия запасов. Эксперт также подчеркивает необходимость оптимизации модельных рядов, поскольку некоторые китайские марки сейчас пересекаются, конкурируя между собой. Оптимизация и снижение цен на отдельные модели могут дать им конкурентные преимущества, так как они уже понимают, какие модели стоит локализовать, а какие – нет.

