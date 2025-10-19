В России выпустили идеальный автодом для путешествий по труднодоступным местам

Компания ВолгаТрейд выпустила роскошный автодом на базе 6-колесного КАМАЗ-43118

Компания ВолгаТрейд из Нижнего Новгорода преобразила полноприводный 6-колесный КАМАЗ-43118 2025 года выпуска в роскошный автодом на колесах.

Автодом от компании ВолгаТрейд

Это транспортное средство способно проехать по труднопроходимым местам, благодаря механической коробке передач и раздаточной коробке с блокируемым межосевым дифференциалом.

Внутреннее оснащение отвечает всем требованиям комфортной жизни: здесь есть отдельный санузел, посудомоечная и стиральная машины, большой холодильник и даже проектор с экраном.

Недалеко от санузла предусмотрена гардеробная, а в задней части расположена просторная двуспальная кровать. С внешней стороны установлен тент-маркиза.

Турбодизельный V8 с мощностью 300 л.с. делает автодом впечатляющим. Его стоимость превышает 30 миллионов рублей, в то время как жилой модуль можно приобрести отдельно за 18,161 миллиона рублей. Несмотря на то, что данная модель позиционируется как автодом для охоты и рыбалки, по своему оснащению она прекрасно подходит для дальних поездок с семьей.