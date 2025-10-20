Экология
Все изменения по утильсбору хотят отсрочить

Минпромторг прорабатывает возможность отсрочки всех изменений в утильсборе

Министерство промышленности и торговли России, действуя по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова, исследует возможность отсрочки введения в действие всех пунктов документа, регулирующего новые принципы расчета утильсбора для легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Также в ведомстве уточнили, что информация, появившаяся в СМИ о том, что отсрочка новых правил будет касаться лишь тех автовладельцев, которые приобрели автомобили до 12 сентября, не соответствует действительности.

«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», – сообщили в Минпромторге.
Кроме того, в министерстве напомнили, что предлагаемые изменения не затронут тех импортеров, которые уже оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
20.10.2025 
Фото:Depositphotos
