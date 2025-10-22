Exeed представил линейку моделей на альтернативных источниках

Exeed: модели на альтернативных источниках энергии и новая стратегия развития

16 октября на Шанхайском международном автодроме «Тяньма» в рамках Международной экологической конференции Exeed состоялся масштабный тест-драйв. Программа включала динамичные заезды по трассе и статическую экспозицию, где гости могли лично оценить технологические решения бренда, многие из которых стали первыми и уникальными в мировой автомобильной индустрии. В ходе конференции Exeed также представил новую стратегию развития.

Электромобили: производительность уровня гиперкаров

Среди электромобилей Exeed Exlantix представил модели, демонстрирующие сочетание высокой динамики и интеллектуальных систем управления.

Модель Exeed Exlantix ES BEV показала выдающиеся характеристики: разгон от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, крутящий момент – 660 Н·м, а коэффициент аэродинамического сопротивления – всего 0.205 C d . Автомобиль оснащен интеллектуальной пневмоподвеской (IAS) и системой адаптивных амортизаторов (CDC), которые синхронно регулируют высоту подвески и жесткость демпфирования в зависимости от дорожных условий, обеспечивая стабильность и управляемость на высоких скоростях.

Exeed Exlantix ET BEV развивает пиковую мощность 353 кВт и разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды. Благодаря передовой подвеске с двойными поперечными рычагами и интеллектуальным системам IAS и CDC (с частотой регулировки 1 раз в секунду) автомобиль сохраняет стабильность даже при агрессивном прохождении поворотов. Минимальный радиус разворота – 5,65 м – делает ET BEV самым маневренным в своем классе, что удобно как на треке, так и в городских условиях.

Гибридные модели: сочетание мощности и эффективности

В сегменте гибридов Exeed продемонстрировал сразу несколько решений, объединяющих динамику и экономичность. Главные участники тест-драйва – Exeed Exlantix ET REEV и Exeed RX PHEV, а также представленные на статической выставке VX PHEV и E01 PHEV – сформировали полную гибридную линейку бренда.

Exeed Exlantix ET оснащен технологией расширенного диапазона хода (REEV) с рекордной для серийных моделей тепловой эффективностью 44,5%. Суммарная мощность – 345 кВт, разгон до 100 км/ч – 4,9 секунды (и 5,7 секунды при разряженной батарее). Два электродвигателя и интеллектуальная система полного привода обеспечивают уверенную динамику и плавность движения в любых условиях.

Exeed RX PHEV получил уникальную в мире технологию полного привода «четыре двигателя – четыре ведущих колеса». Совокупная мощность достигает 395 кВт, крутящий момент – 650 Н·м, разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. При этом запас хода превышает 1300 км, что делает Exeed RX PHEV практичным в повседневной эксплуатации и избавляет водителя от «тревоги за заряд».

Интеллектуальные технологии: VPD и RPA – новый уровень комфорта при парковке

Помимо динамических характеристик Exeed продемонстрировал достижения в области интеллектуальных систем, включая функции VPD (дистанционная парковка) и RPA (помощник парковки с пульта управления), доступные на моделях Exeed Exlantix ET и Exeed Exlantix ES.

Функция VPD позволяет дистанционно припарковать автомобиль: система сама ищет место и завершает маневр, а после паркуется, блокирует двери и выключает зажигание. Через мобильное приложение можно активировать «интеллектуальный вызов», и автомобиль сам выедет к водителю.

Функция RPA решает проблему парковки в узких пространствах: автомобиль можно поставить или вывести с места с помощью ключа или Bluetooth, что особенно удобно в городских условиях.

Дизайн и роскошь: премьеры E02 и MX

В рамках первого дня конференции Exeed впервые показал гостям новые модели E02 и MX, воплощающие философию «Новой технологической роскоши».

E02 отличается дизайном с фирменной решеткой радиатора «Облачный водопад», плавными линиями кузова и сквозной задней оптикой «Отблеск вечерних облаков», сочетающими эстетику Востока и современные формы.

MX получила выразительную световую полосу «Звездные крылья» из 472 светодиодов и эксклюзивные диски «Пятиспицевая звездная вспышка», создающие эффект мерцающего света даже в статике.

Тест-драйвы на автодроме «Тяньма» стали ярким подтверждением технологического прорыва Exeed и продемонстрировали потенциал бренда в трех ключевых направлениях – производительность, интеллект и дизайн.

В будущем Exeed планирует вывести линейку на новых источниках энергии на международные рынки, где автомобили бренда предложат пользователям еще больше премиальных решений для мобильности.