Exeed установил рекорд продаж в России на фоне растущего спроса на гибриды
Сентябрь 2025 года ознаменовался рекордными для бренда Exeed продажами на российском рынке.
По итогам месяца было реализовано 1964 автомобиля, что на 36,7% больше, чем в августе, и это лучший показатель с начала года. Динамичный рост позволил марке занять лидирующую долю рынка в премиальном сегменте.
Основной вклад в достижение внесли кроссоверы компании. Спрос на среднеразмерную модель TXL вырос на 71% (478 ед.), а на кросс-купе RX — на 26% (475 ед.). Положительную динамику также показали компактный кроссовер LX и флагманские гибридные модели Exlantix ES и ET, продажи которых увеличились на 38% и 27% соответственно.
Популярность гибридных модификаций была подкреплена демонстрацией их технологических возможностей. Модели Exlantix ET и ES установили национальные рекорды, преодолев на одном баке топлива 1361,6 км и 1486,4 км соответственно. Кроме того, Exlantix ET был отмечен экспертами, получив премию «Внедорожник года» в категории «Самый высокотехнологичный кроссовер».
Рост продаж аналитики связывают с совокупностью факторов, включая подтвержденную эффективность гибридных силовых установок, доступность ключевых комплектаций и последовательное расширение дилерской сети бренда в России.
