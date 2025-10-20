#
Exeed установил рекорд продаж в России на фоне растущего спроса на гибриды

В сентябре 2025 года бренд Exeed возглавил премиальный сегмент по доле рынка

Сентябрь 2025 года ознаменовался рекордными для бренда Exeed продажами на российском рынке.

По итогам месяца было реализовано 1964 автомобиля, что на 36,7% больше, чем в августе, и это лучший показатель с начала года. Динамичный рост позволил марке занять лидирующую долю рынка в премиальном сегменте.

Автомобили бренда EXEED
Автомобили бренда EXEED

Основной вклад в достижение внесли кроссоверы компании. Спрос на среднеразмерную модель TXL вырос на 71% (478 ед.), а на кросс-купе RX — на 26% (475 ед.). Положительную динамику также показали компактный кроссовер LX и флагманские гибридные модели Exlantix ES и ET, продажи которых увеличились на 38% и 27% соответственно.

Популярность гибридных модификаций была подкреплена демонстрацией их технологических возможностей. Модели Exlantix ET и ES установили национальные рекорды, преодолев на одном баке топлива 1361,6 км и 1486,4 км соответственно. Кроме того, Exlantix ET был отмечен экспертами, получив премию «Внедорожник года» в категории «Самый высокотехнологичный кроссовер».

Рост продаж аналитики связывают с совокупностью факторов, включая подтвержденную эффективность гибридных силовых установок, доступность ключевых комплектаций и последовательное расширение дилерской сети бренда в России.

Фото:Exeed
20.10.2025 
Фото:Exeed
