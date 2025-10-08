В московском гольф-клубе прошел турнир: флагманом праздника был Exeed Exlantix ET

Exeed и Московский Городской Гольф-Клуб отметили закрытие летнего сезона

В рамках стратегического сотрудничества Exeed и Московского Городского Гольф-Клуба состоялось закрытие летнего сезона турниром, прошедшим в первые выходные октября. На мероприятии собрались участники клуба, ключевые клиенты и партнеры бренда.

В программе дня был мастер-класс по гольфу и представление гибридного полноразмерного кроссовера Exeed Exlantix ET, удостоенного награды «Внедорожник года» как «Самый технологичный гибридный кроссовер».

Этот автомобиль является отличным вариантом как для городских поездок, так и для дальних путешествий. В конце сентября Exeed Exlantix ET установил рекорд дальности хода, попав в «Книгу рекордов России», преодолев 1361,6 км без подзарядки, что значительно превышает заявленный производителем запас хода в 1180 км.

Exeed Exlantix ET

Во время тест-драйва гости высоко оценили возможности гибридной установки: два электродвигателя в сочетании с 1,5-литровым турбомотором и генератором обеспечивают 469 л.с., позволяя разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Особое внимание было уделено интеллектуальным помощникам, таким как адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон, а также комфорту для дальних поездок с панорамной крышей, массажными и вентиляционными креслами, режимом «нулевой гравитации» для пассажиров и трёхзонным климат-контролем с функцией ионизации и ароматизации.

Таким образом, программа мероприятия сочетала спортивный азарт и знакомство с инновациями бренда, позволив участникам комфортно оценить возможности высокотехнологичного кроссовера Exeed Exlantix ET.

