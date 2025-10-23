Бренд года «За рулем» — голосуем за лучшую АКБ!
Ежегодную премию потребительского доверия «Бренд года «За рулем» мы проводим с 2023 года. Это уникальный конкурс, в котором наиболее популярные бренды определяют самые активные потребители, а организатор – крупнейшее российское автомобильное издательство – информирует российских автомобилистов об их общем выборе.
Миссия премии
Помощь потребителю в выборе товара в условиях высокой конкуренции и присутствия на рынке контрафактной продукции.
Кто выбирает
Голосование по выбору лауреатов премии «Бренд года «За рулем» открытое. Принять участие в нем могут все желающие без каких-либо ограничений. Заполнения анкет, передачи персональных данных не требуется.
Сегодня открывается голосование во второй номинации – «Лучший производитель АКБ».
Почему ваш голос за лучшую АКБ – это важно?
Аккумулятор – это не просто «батарейка» для запуска двигателя. Это сердце электросистемы вашего автомобиля, и от его качества и надежности зависит уверенный старт в любой мороз. А еще это безопасность и комфорт – именно АКБ питает фары, печку, стеклоочистители и всю электронику в критически важные моменты.
В условиях рынка, где представлены десятки брендов, а среди них, к сожалению, нередко встречается и контрафактная продукция, мнение сообщества автолюбителей становится самым объективным ориентиром. Ваш голос – это не просто цифра в статистике, а реальный сигнал другим автомобилистам, какой производитель заслуживает доверия, чья продукция доказала свою надежность на российских дорогах.
Сделайте свой выбор – определите лидера вместе с нами!
- «За рулем» можно читать и в MAX