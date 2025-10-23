Бренд года «За рулем» — голосуем за лучшую АКБ!

Голосуем за лучший аккумулятор! От вашего выбора зависит, кто поборется за звание лидера

Ежегодную премию потребительского доверия «Бренд года «За рулем» мы проводим с 2023 года. Это уникальный конкурс, в котором наиболее популярные бренды определяют самые активные потребители, а организатор – крупнейшее российское автомобильное издательство – информирует российских автомобилистов об их общем выборе.

Миссия премии

Помощь потребителю в выборе товара в условиях высокой конкуренции и присутствия на рынке контрафактной продукции.

Кто выбирает

Голосование по выбору лауреатов премии «Бренд года «За рулем» открытое. Принять участие в нем могут все желающие без каких-либо ограничений. Заполнения анкет, передачи персональных данных не требуется.

Сегодня открывается голосование во второй номинации – «Лучший производитель АКБ».

Почему ваш голос за лучшую АКБ – это важно?

Аккумулятор – это не просто «батарейка» для запуска двигателя. Это сердце электросистемы вашего автомобиля, и от его качества и надежности зависит уверенный старт в любой мороз. А еще это безопасность и комфорт – именно АКБ питает фары, печку, стеклоочистители и всю электронику в критически важные моменты.

В условиях рынка, где представлены десятки брендов, а среди них, к сожалению, нередко встречается и контрафактная продукция, мнение сообщества автолюбителей становится самым объективным ориентиром. Ваш голос – это не просто цифра в статистике, а реальный сигнал другим автомобилистам, какой производитель заслуживает доверия, чья продукция доказала свою надежность на российских дорогах.

Сделайте свой выбор – определите лидера вместе с нами!

