Почему европейцы массово отказываются от дизеля: ответ эксперта

Аналитик Целиков: в Европе резко упали продажи машин на дизельном топливе

Рынок автомобилей в ЕС испытывает серьезные трансформации. Дизельные машины теряют свою прежнюю популярность, как сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков, ссылаясь на информацию от компании Global Data.

Впервые за многие годы доля автомобилей на дизельном топливе в Западной Европе опустилась ниже 10%. Ранее дизель считался предпочтительным выбором для множества автомобилистов, однако сейчас ситуация стремительно меняется.

Германия по-прежнему является лидером по числу машин на тяжелом топливе в ЕС, с показателем в 17,3%. В Ирландии, Италии и Австрии эта цифра остается значительной – 15,7%, 14,3% и 13,9% соответственно. Тем не менее, в ряде стран дизельные автомобили практически исчезли: в Нидерландах их доля составляет всего 0,2%, а в Норвегии – 1,1%.

Основным фактором снижения интереса к дизельному топливу стало активное внедрение электромобилей и гибридных технологий. Ожидается, что к концу текущего года электрокары займут до 16% рынка ЕС, подключаемые гибриды – 9%, а обычные гибриды – почти 35%.

В России наблюдается противоположная тенденция. Автомобили на дизельном топливе занимают лишь 1,5% рынка, в то время как подавляющее большинство новых моделей имеют бензиновые двигатели, составляющие 95% продаж. Электромобили и гибридные автомобили пока не прочно закрепились на рынке, их доля составляет менее 1% для электрических авто и около 3% для гибридов. До 2022 года дизельные автомобили составляли примерно 8% рынка, но сейчас их практически не осталось.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
23.10.2025 
