Бренд года «За рулем» — голосуем за лучшее моторное масло!

От ваших ответов зависит, кто поборется за звание лидера в категории «Моторные масла»

Ежегодную премию потребительского доверия «Бренд года «За рулем» мы проводим с 2023 года. Это уникальный конкурс, в котором наиболее популярные бренды определяют самые активные потребители, а организатор – крупнейшее российское автомобильное издательство – информирует российских автомобилистов об их общем выборе.

Миссия премии

Помощь потребителю в выборе товара в условиях высокой конкуренции и присутствия на рынке контрафактной продукции.

Кто выбирает

Голосование по выбору лауреатов премии «Бренд года «За рулем» открытое. Принять участие в нем могут все желающие без каких-либо ограничений. Заполнения анкет, передачи персональных данных не требуется.

Сегодня открывается голосование в третьей номинации – «Лучший производитель моторного масла».

Почему важно проголосовать за лучшее моторное масло?

Ваш голос – это не просто символ поддержки любимого бренда, а реальный рычаг влияния! Голосуя за лучшее моторное масло, вы лично участвуете в создании честного рынка: помогаете тысячам автомобилистов выбрать проверенный продукт и даете сильнейший стимул производителям совершенствовать технологии и, в конечном счете, формируете будущее, где у всех нас будет доступ к качественным маслам по справедливой цене.

Это ваш шанс сказать «спасибо» за надежность и сделать осознанный выбор завтрашнего дня – ведь именно от вашего голоса зависит, какой бренд получит знак народного доверия и будет стремиться соответствовать этому высокому званию!

Проголосуйте сейчас! Определите, кто действительно достоин звания лучшего производителя моторных масел!

ГОЛОСОВАТЬ

