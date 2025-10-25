Два этажа и полный привод – новый автодом дешевле 4 миллионов рублей

Changan представил автодом Peak View Rv Journey Pro на базе пикапа Hunter

Компания Changan продемонстрировала в Китае свой новый дом на колесах под названием Changan Peak View Rv Journey Pro.

Автомобиль построен на удлиненной базе пикапа Changan Hunter и имеет привлекательный дизайн. Модель предлагается в двух комплектациях, цены которых составляют 320 и 350 тысяч юаней (примерно 3,55 и 3,8 миллиона рублей).

Одной из ключевых особенностей является двухрядная компоновка с выдвижной крышей, которая управляется электроприводом, а также пневмоподвеска.

Changan Peak View Rv Journey Pro

Крыша, ставшая визитной карточкой этой модели, поднимается с помощью электрического механизма, что обеспечивает ее легкость, прочность и надежность. В конструкции тента предусмотрены четыре слоя: внешний противомоскитный, водонепроницаемый, теплоизолирующий и декоративно-звукоизолирующий. Салон автомобиля создан для комфортного отдыха и подходит для длительных поездок.

Changan Peak View Rv Journey Pro

Что касается силовой установки, то она аналогична текущей модели: под капотом находится 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 л.с. в сочетании с двумя электромоторами — передним на 95 л.с. и задним на 176 л.с. Общий максимальный момент составляет 470 Нм.