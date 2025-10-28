Этот недорогой российский автомобиль перестали выпускать

В России сняли с производства седан Evolute i-Pro

Автопроизводитель «Моторинвест», расположенный в Липецке, прекратил выпуск модели Evolute I-Pro, которая производилась с 2022 года.

Это решение было принято из-за завершения жизненного цикла данного автомобиля.

Тем не менее, компания продолжит предоставлять гарантийное и сервисное обслуживание данной модели. Об этом сообщили в пресс-службе автоконцерна.

Evolute i-Pro

В компании «Моторинвест» сообщили, что сейчас активно работают над обновлением модельного ряда Evolute. Совершенно новый кроссовер Evolute i-Joy, который набирает популярность в стране, станет ближайшей новой моделью марки.

