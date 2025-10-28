Эксперт Аяпов: как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество

Идея введения нового утильсбора с 1 ноября вызвала шквал негодования в обществе.

Новые правила расчета сбора, которые должны были вступить в силу уже 1 ноября, переносятся на месяц.

«Уверен, что мы найдём оптимальный вариант, который всех устроит», – заявил в связи с этим вице-премьер Денис Мантуров.

Как можно изменить правила введения нового утильсбора, чтобы не шокировать общество, рассказал CEO imperyiacvetov Аяпов Аблайхан.

Аяпов Аблайхан, CEO imperyiacvetov:

– Резкое повышение утильсбора на автомобили с мощностью свыше 160 лошадиных сил стало холодным душем для рынка. И для производителей, и для покупателей. Суть проблемы в том, что новый порядок расчета утильсбора делает дорогие машины недоступными, а средний класс фактически выталкивает с рынка. При этом государство объясняет повышение необходимостью «поддержать переработку и экопроекты», но на деле это просто новый налог, который бьет по кошельку.

По мнению эксперта, если искать разумную альтернативу, то прежде всего нужно уйти от резких скачков. Любое повышение подобных сборов должно быть постепенным – с поэтапным ростом на 10–15% в год, а не одномоментным скачком в полтора-два раза. Это позволит рынку адаптироваться, а покупателям – принять новые условия без паники.

Также важна привязка утильсбора к реальной экологичности автомобиля, а не к мощности двигателя, отмечает специалист. Сейчас в одной категории оказываются как старые бензиновые моторы, так и современные гибриды с низким выбросом CO₂. Логичнее взимать сбор с учетом экологического класса – чем «грязнее» машина, тем выше ставка. Это мотивировало бы производителей внедрять экологичные технологии, а не уходить в серые схемы.

Также можно ввести систему зачетов: если автомобиль произведен или утилизирован в России, то часть утильсбора возвращается. Это стимулирует развитие внутреннего производства и переработки отходов, а не просто наполняет бюджет, подытожил специалист.

