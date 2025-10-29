Бренд года «За рулем» — голосуем за лучшие шины!
Ежегодную премию потребительского доверия «Бренд года «За рулем» мы проводим с 2023 года. Это уникальный конкурс, в котором наиболее популярные бренды определяют самые активные потребители, а организатор – крупнейшее российское автомобильное издательство – информирует российских автомобилистов об их общем выборе.
Миссия премии
Помощь потребителю в выборе товара в условиях высокой конкуренции и присутствия на рынке контрафактной продукции.
Кто выбирает
Голосование по выбору лауреатов премии «Бренд года «За рулем» открытое. Принять участие в нем могут все желающие без каких-либо ограничений. Заполнения анкет, передачи персональных данных не требуется.
Сегодня открывается голосование в четвертой номинации – «Лучший производитель автомобильных шин».
Почему ваш голос за лучшую марку шин – это важно?
Ваш голос за лучшего производителя шин – это реальный вклад в формирование честного и независимого рынка. В условиях обилия рекламы и контрафакта именно коллективный опыт тысяч автомобилистов, как и ваш, помогает отделить настоящие качество от пустых обещаний.
Ваш голос – это мощный сигнал производителям, показывающий, какие бренды действительно заслужили доверие на дорогах страны. Здесь побеждает не самый раскрученный, а самый достойный бренд, и именно от вас зависит, кто получит это звание.
Таким образом, вы не только голосуете за марку, но и помогаете всему сообществу автомобилистов сделать осознанный и безопасный выбор.
Проголосуйте сейчас! Определите лидера вместе с нами!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм