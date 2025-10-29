БРЕНД ГОДА
Россияне все чаще покупают еду на АЗС

РОМИР: каждая вторая российская семья за последний год покупала продукты на АЗС

Согласно данным исследования компании РОМИР, каждая вторая российская семья совершила за последний год хотя бы одну продуктовую покупку на автозаправочной станции.

Больше всего пользуются спросом у автовладельцев и их семей кофе, какао, шоколад, табачные изделия, безалкогольные напитки. Удивительно, но на АЗС приобретают даже колбасные изделия и кисломолочные продукты. Если так пойдет дальше, сетевым супермаркетам придется потесниться, как думаете?

  За лучшую АЗС вы можете проголосовать в Премии Бренд Года «За рулем» по ссылке.
29.10.2025 
