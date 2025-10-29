В КНР отказались поддерживать владельцев электрокаров

В Китае отказались поддерживать владельцев электромобилей

Китай убрал электромобили из перечня стратегических отраслей в своем пятилетнем плане на 2026–2030 годы, как сообщает Reuters, ссылаясь на соответствующий документ.

Это первое такое исключение за более чем десять лет, и причина заключается в возникших трудностях с перепроизводством на рынке. Из-за этого решения производители электромобилей могут потерять доступ к государственным субсидиям.

В рамках нового долгосрочного плана китайское правительство сосредоточится на таких направлениях, как квантовые технологии, биопроизводство, водородная энергетика и ядерный синтез.

В последние годы авторынок Китая стал крупнейшим в мире, но сектор сталкивается с избыточными мощностями, что приводит к высокой конкуренции и ценовым войнам.

В дополнение к этому, производители электромобилей в Китае испытывают сложности с экспортом на международные рынки, особенно в Европу и США, где их продукция подвержена повышенным пошлинам.

