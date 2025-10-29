В РФ могут отменить ряд штрафов водителям

В Госдуме предложили отменить штрафы, полученные из-за дорожных ям

Фракция «Новые люди» предложила отменять те штрафы ГИБДД, которые были получены из-за дефектов дорожного полотна.

«Считаем необходимым закрепить в КоАП РФ норму, согласно которой наличие на дороге ямы либо иного препятствия, повлиявшего на поведение водителя, вынесенный штраф за нарушение ПДД подлежит автоматической отмене», — говорится в обращении депутатов к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы – Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев – отметили, что в данный момент многие водители страдают из-за несправедливо назначенных штрафов, когда выезжают за стоп-линию или пересекают сплошную линию разметки вынужденно, объезжая дорожную яму, пишет источник со ссылкой на РИА Новости.

Депутаты считают, что предлагаемая ими мера повысит доверие к системе дорожного контроля, а также поможет восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом.