Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обратная сторона прогресса: почему китайские авто стареют быстрее других
29 октября
Обратная сторона прогресса: почему китайские авто стареют быстрее других
Егор Васильев назвал причину проблем китайских...
Бывший завод Toyota снова заработает: подробности
29 октября
Бывший завод Toyota снова заработает: подробности
Экс-завод Toyota в Шушарах будет перезапущен в...
Интерьер Tenet T7
29 октября
В продажу вышел новый полноприводный кроссовер российской сборки
Кроссовер Tenet T7 получил в России версию с...

В РФ могут отменить ряд штрафов водителям

В Госдуме предложили отменить штрафы, полученные из-за дорожных ям

Фракция «Новые люди» предложила отменять те штрафы ГИБДД, которые были получены из-за дефектов дорожного полотна.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»
«Считаем необходимым закрепить в КоАП РФ норму, согласно которой наличие на дороге ямы либо иного препятствия, повлиявшего на поведение водителя, вынесенный штраф за нарушение ПДД подлежит автоматической отмене», — говорится в обращении депутатов к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы – Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев – отметили, что в данный момент многие водители страдают из-за несправедливо назначенных штрафов, когда выезжают за стоп-линию или пересекают сплошную линию разметки вынужденно, объезжая дорожную яму, пишет источник со ссылкой на РИА Новости.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Депутаты считают, что предлагаемая ими мера повысит доверие к системе дорожного контроля, а также поможет восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Количество просмотров 8
29.10.2025 
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0