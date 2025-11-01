Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Дилеры рассказали, что будет с ценами на авто из-за нового утильсбора

Эксперт Ольховский: скачков цен на машины из-за нового утильсбора не будет

Резкого увеличения цен на автомобили в России в связи с новой методикой расчета утильсбора не ожидается, сообщили опрошенные дилеры в интервью ТАСС.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон», отметил, что подорожание затронет только автомобили с мощностью свыше 160 л.с., ввозимые по схеме параллельного импорта, и в первую очередь электромобили и гибриды.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом», также подтвердил отсутствие резких ценовых колебаний из-за изменений в сроках повышения утильсбора, однако надвигающееся увеличение цен на автомобили с новым годом будет связано с фактором, предусмотренным еще ранее. Он отметил, что изменения в методике утильсбора с 1 декабря не повлияют на большинство моделей, за исключением технологий в области гибридов и электромобилей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В интервью ТАСС министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов объяснил, что новая система расчета утильсбора, основанная на мощности двигателя, а не на объеме, поможет создать более справедливые условия, так как малые гибридные двигатели способны иметь мощность, сравнимую с более крупными бензиновыми.

Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / xb100
Количество просмотров 164
01.11.2025 
Фото:freepik / xb100
Поделиться:
Оцените материал:
0