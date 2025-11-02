На рынке появится новый крупный кроссовер с низким расходом и богатым оснащением

Exeed презентовал новый кроссовер Exlantix ET8 с гибридной силовой установкой

Компания Exeed представила свой новый флагманский кроссовер Exlantix ET8, который станет высшей точкой в модельной линейке бренда. Мировая премьера прошла в Китае, а на российском рынке новинка появится в 2026 году.

Exlantix ET8 – это крупный гибридный кроссовер с размерами 5205 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1800 мм в высоту, а колёсная база составляет 3120 мм.

Салон будет доступен в вариантах с двумя или тремя рядами сидений, у обоих моделях предусмотрена панорамная крыша площадью 2,6 кв.м. Главный элемент интерьера – 30-дюймовый 6K-дисплей с голосовым ассистентом, в то время как второй ряд будет оснащён дополнительным 17,3-дюймовым экраном.

Exlantix ET8

Пассажиры смогут комфортно разместиться на креслах с подогревом, вентиляцией и массажем, которые могут полностью раскладываться в шезлонг с оттоманкой.

Интерьер Exlantix ET8

Внутреннее оснащение включает климат-контроль с ионизацией и ароматизацией воздуха, холодильник на 9,2 литра с подогревом, 23 динамика акустической системы, выдвижные столики и возможность парковки через смартфон.

Под капотом гибридной силовой установки находятся два электромотора общей мощностью 469 л.с. и 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с., используемый только в качестве генератора. Запас хода на электричестве достигает 200 км по циклу CLTC, а общий запас составляет до 1400 км.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках