Женщины все чаще сами покупают моторное масло

РОМИР: 45% продаж смазочных материалов в России приходятся на долю женщин

Согласно исследованию компании РОМИР, почти половина покупателей моторных масел в России – женщины! На их долю приходится 45% продаж смазочных материалов, а на долю мужчин – 55%.

Чаще всего покупателям моторных масел от 30 до 49 лет, они имеют средний доход, хорошо разбирается в технике, предпочитая обслуживать машину самостоятельно, либо тщательно контролировать процесс.

Исследование проведено в первом полугодии 2025 года на базе Потребительской панели РОМИР, позволяющей анализировать реальное покупательское поведение россиян.

Как вы думаете, дело в эмансипации, либо дамы заказывают смазочные материалы на маркетплейсах по заказу мужей?

Кстати! Проголосуйте за лучший бренд моторного масла в Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» по ссылке.