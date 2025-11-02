БРЕНД ГОДА
202320242025
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Женщины все чаще сами покупают моторное масло

РОМИР: 45% продаж смазочных материалов в России приходятся на долю женщин

Согласно исследованию компании РОМИР, почти половина покупателей моторных масел в России – женщины! На их долю приходится 45% продаж смазочных материалов, а на долю мужчин – 55%.

Чаще всего покупателям моторных масел от 30 до 49 лет, они имеют средний доход, хорошо разбирается в технике, предпочитая обслуживать машину самостоятельно, либо тщательно контролировать процесс.

Исследование проведено в первом полугодии 2025 года на базе Потребительской панели РОМИР, позволяющей анализировать реальное покупательское поведение россиян.

Как вы думаете, дело в эмансипации, либо дамы заказывают смазочные материалы на маркетплейсах по заказу мужей?

  • Кстати! Проголосуйте за лучший бренд моторного масла в Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» по ссылке.
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 56
02.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0