Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской — известны первые подробности

Разбегин: Тоннель между Чукоткой и Аляской предполагает железнодорожные пути

Автор амбициозного проекта, ученый Виктор Разбегин, раскрыл новые детали планируемого тоннеля под Беринговым проливом. Ключевой особенностью инфраструктуры станет исключительно железнодорожное сообщение, что обусловлено его высокой эффективностью и безопасностью.

Помимо стальных путей, в сердце будущей магистрали предусмотрена прокладка современных оптико-волоконных линий для связи и мощной линии электропередачи. При этом привычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания не смогут самостоятельно проехать по тоннелю.

Для них будет организована специальная транспортировка на железнодорожных платформах. Такой подход, по словам эксперта, основан на мировом опыте эксплуатации длинных тоннелей, где выхлопные газы и вентиляция создают для машин серьезные проблемы.

Научные изыскания и поиск оптимальных технических решений для этого грандиозного сооружения ведутся еще с 90-х годов прошлого века.

На сегодня наиболее проработанной считается конструкция, включающая два основных транспортных тоннеля и дополнительный сервисный для обслуживания. Все они будут соединены между собой переходами для обеспечения безопасности и проведения ремонтных работ.

Уникальность географического положения заключается в наличии островов в проливе, что позволит разделить весь путь на три участка. Два из них, протяженностью со знаменитый Евротоннель, соединят материки с островами, а третий, всего 4,5 км, станет мостом между самими островами. Общая длина этого инженерного чуда может составить от 98 до 112 км, а стоимость оценивается в 8 млрд долларов.

Ранее об идее строительства такого тоннеля рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

