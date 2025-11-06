Продажи новых машин в октябре стали рекордными: в чем причина?
В октябре 2025 года в России было реализовано 165,7 тысячи новых легковых автомобилей, что стало рекордом для данного года и лучшим показателем с ноября прошлого года.
Основными факторами, способствовавшими росту рынка, стали отложенный спрос и предстоящие изменения в расчете утильсбора, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков 6 ноября.
По словам Целикова, накопленный за предыдущие месяцы отложенный спрос «выстрелил», что и стало причиной резкого увеличения продаж. «Спусковым крючком» для этого стал новый утильсбор, который начнет действовать с 1 декабря. По мнению эксперта, этого потенциального роста спроса должно быть достаточно для успешного ноября.
Также стало известно, что цены на автомобили значительно повысились, что привело к тому, что более ранняя покупка машины может оказаться более выгодной.
Кроме того, Целиков отметил, что доходность банковских вложений в настоящее время не такая высокая, как в первой половине года, а количество граждан, откладывающих покупку автомобиля в ожидании лучших рыночных условий, стало меньше.
Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.
