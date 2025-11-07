Экология
Появились технические подробности о новом добротном внедорожнике для России

Chery опубликовала фото и подробности о гибридном внедорожнике iCAUR V27 REEV

Компания Chery презентовала официальные фотографии и технические характеристики своего нового гибридного внедорожника iCAUR V27 REEV, который станет первой моделью нового суббренда iCAUR на российском рынке. Продажи новинки начнутся в 2026 году.

iCAUR V27 REEV
iCAUR V27 REEV

Силовая установка iCAUR V27 REEV обеспечивает запас хода свыше 1000 км по циклу CLTC и сохраняет эффективность даже в условиях экстремально низких температур.

Удельная энергоэффективность системы составляет 3,71 кВт·ч на литр топлива, а 1,5-литровый турбомотор продемонстрировал надежность выше 1 миллиона километров безотказной работы, при этом тепловой КПД составляет 44,5%, а уровень шума не превышает 61 дБ сопоставимо с разговором двух человек.

iCAUR V27 REEV
iCAUR V27 REEV

Особенностью конструкции является интеллектуальный модуль 10-in-1 Drive System, который объединяет десять узлов в одном блоке, что позволило снизить массу и размер системы при увеличении ее мощности и КПД.

iCAUR V27 REEV
iCAUR V27 REEV

Аккумуляторная часть спроектирована с приоритетом безопасности и долговечности; согласно информации от Chery, батарея имеет полную термозащиту, устойчива к возгоранию и сохраняет свою эффективность при температурах от -35 до +60 °C. За поддержание температурного баланса отвечает система 5D Smart Thermal Control System, которая предлагает 17 режимов адаптации к условиям движения и окружающей среды.

0