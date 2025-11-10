БРЕНД ГОДА
202320242025
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Лучшие бренды моторных масел по мнению автовладельцев

Закончился первый тур голосования в рамках конкурса «Бренд года «За рулем».

На днях завершилось голосование за длинные списки в рамках Премии потребительского доверия «Бренд года «За рулем», где наши читатели и подписчики выбирали лучшие бренды автокомпонентов, автоэлектроники, автохимии и расходных материалов.

Впереди финал, после которого будут названы лучшие из лучших, а сегодня сформирован список фаворитов, которым вы доверяете больше всего. Так, в категории «Моторные масла» в топ-10 вошли бренды Lukoil, Zic, Liqui Moly, Teboil, Sintec, Lubrex, Gazpromneft, Rolf, Rosneft и G-energy.

Уже 14 ноября 2025 года стартует голосование за финалистов, где вам предстоит выбрать безоговорочного победителя в номинациях «АЗС», «АКБ», «Моторные масла», «Шины», «Автохимия», «Антифризы», «Автоэлектроника».

Поделитесь в комментариях, за какой бренд проголосовали вы?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 734
10.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0