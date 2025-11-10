Лучшие бренды моторных масел по мнению автовладельцев

Закончился первый тур голосования в рамках конкурса «Бренд года «За рулем».

На днях завершилось голосование за длинные списки в рамках Премии потребительского доверия «Бренд года «За рулем», где наши читатели и подписчики выбирали лучшие бренды автокомпонентов, автоэлектроники, автохимии и расходных материалов.

Впереди финал, после которого будут названы лучшие из лучших, а сегодня сформирован список фаворитов, которым вы доверяете больше всего. Так, в категории «Моторные масла» в топ-10 вошли бренды Lukoil, Zic, Liqui Moly, Teboil, Sintec, Lubrex, Gazpromneft, Rolf, Rosneft и G-energy.

Уже 14 ноября 2025 года стартует голосование за финалистов, где вам предстоит выбрать безоговорочного победителя в номинациях «АЗС», «АКБ», «Моторные масла», «Шины», «Автохимия», «Антифризы», «Автоэлектроника».



Поделитесь в комментариях, за какой бренд проголосовали вы?