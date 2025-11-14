Названы европейские кроссоверы из Китая, которые не подорожают после 1 декабря

Топ-9 европейских кроссоверов из Китая, которые попадут под льготный утильсбор

С 1 декабря в России начнут действовать новые правила расчета утилизационного сбора. Эксперты предполагают, что это может существенно изменить рынок «параллельных» автомобилей, в частности, ожидается рост цен на такие транспортные средства. В зоне риска окажутся автомобили мощностью свыше 160 л.с., которых достаточно много среди европейских брендов, по-прежнему пользующихся спросом в стране.

Некоторые европейские автомобили собираются в Китае для местного рынка. Более того, многие из них имеют модификации с мощностью двигателя до 160 л.с., что позволяет им попадать под льготный утилизационный сбор в России. Вот самые интересные модели, соответствующие этим критериям.

Audi Q2 L (160 л.с., цена от 171 800 юаней (около 1,9 млн руб), производитель FAW-Volkswagen), BMW X1 (140 л.с., цена от 316 900 юаней (около 3,6 млн руб.), производитель BMW-Brilliance), Mercedes-Benz GLA (136 л.с., цена от 299 900 юаней (около 3,4 млн руб.), производитель Beijing- Mercedes-Benz), Mercedes-Benz GLB (136 л.с., цена от 311 900 юаней (около 3,5 млн руб.), производитель Beijing- Mercedes-Benz), Skoda Kamiq (109 л.с., цена от 99 900 юаней (около 1,1 млн руб.), производитель SAIC-Volkswagen).

Skoda Karoq (150 л.с., цена 149 900 юаней (около 1,7 млн руб.), производитель SAIC-Volkswagen), Volkswagen Tharu (150 л.с., цена 79 900 юаней (около 904 тыс. руб.), производитель SAIC-Volkswagen), Volkswagen Touran L (150 л.с., цена 166 800 юаней (около 1,9 млн руб.), производитель SAIC-Volkswagen), Volkswagen T-Roc (150 л.с., цена от 158 900 юаней (около 1,8 млн руб.), производитель SAIC-Volkswagen).

