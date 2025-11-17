Путешествия
Новый автодом из Волги — сколько такой стоит?

Компания Family Campers показала кемпер на базе грузовика Волга Трофим

На московской выставке «Поехали» российская компания Family Campers представила автодом на базе Волги.

Основой для кемпера стал мелкосерийный полурамный грузовик Волга Трофим – «За рулем» рассказывал читателям о таких машинах еще в 2005 году. Внешность кемпера – под ретро, поэтому дизайн исходной Волги ГАЗ-31105 «состарили», установив оперение и двери от советской ГАЗ-24. А вместо фургона поставили жилой модуль в соответствующей стилистике и с самым современным оснащением.

Впрочем, оснащение может варьироваться – в зависимости от пожеланий заказчика. А базовая цена модуля, не считая стоимости шасси – 2 млн рублей.

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
17.11.2025 
