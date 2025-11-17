Новый автодом из Волги — сколько такой стоит?
На московской выставке «Поехали» российская компания Family Campers представила автодом на базе Волги.
Основой для кемпера стал мелкосерийный полурамный грузовик Волга Трофим – «За рулем» рассказывал читателям о таких машинах еще в 2005 году. Внешность кемпера – под ретро, поэтому дизайн исходной Волги ГАЗ-31105 «состарили», установив оперение и двери от советской ГАЗ-24. А вместо фургона поставили жилой модуль в соответствующей стилистике и с самым современным оснащением.
Впрочем, оснащение может варьироваться – в зависимости от пожеланий заказчика. А базовая цена модуля, не считая стоимости шасси – 2 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.