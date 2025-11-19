Экология
Исследование: электромобили обошли гибриды по расходам на обслуживание

В России обслуживание электрокара оказалось на 30% дешевле гибрида

Средняя стоимость ремонта и обслуживания популярных электромобилей достигла 5973 руб., в результате анализа, проведенного за десять месяцев 2025 года, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время средний чек для популярных гибридов составил 8586 руб., увеличившись на 9%.

Таким образом, полностью электрический автомобиль обходится в обслуживании на более чем 30% дешевле бензиново-электрического. Эти данные были озвучены аналитиками «Авто.ру Бизнес» и сети Fit Service 19 ноября.

Средняя стоимость ремонта и обслуживания как электрокаров, так и гибридов за год выросла на 11% и составила 7380 рублей. Однако затраты на содержание автомобилей с двигателями внутреннего сгорания растут быстрее: общий средний чек достиг 11,8 тыс. рублей, увеличившись на 17% по итогам десяти месяцев 2025 года.

«Обслуживание электромобиля стоит дешевле, так как отсутствует необходимость в регулярной замене масла, фильтров и других работах, характерных для авто с ДВС или гибридов. Кроме того, большинство электрокаров в России – это новые автомобили, которые используются гораздо реже. Часто электромобили становятся вторыми или третьими автомобилями в семье. Все это приводит к более редкому обращению владельцев электрокаров в сервисы, а перечень работ обычно ограничивается базовым техническим обслуживанием и сезонными процедурами», – прокомментировал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

