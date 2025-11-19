БРЕНД ГОДА
202320242025
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Что делать при глубоком разряде аккумулятора зимой?

«За рулем» дал рекомендации по запуску двигателя с разрядившейся АКБ

Пришла зима, а значит у многих автомобилистов начнутся проблемы с запуском автомобиля в мороз.

Зачастую, виновником такой ситуации является разряженная аккумуляторная батарея. Ведь «холодная» АКБ очень плохо принимает заряд от генератора, и после каждого пуска долго физически не может восстановиться до прежнего уровня.

Проблема усугубляется из-за особенностей городской эксплуатации, ведь при коротких зимних поездках АКБ полностью не восстанавливается, просаживаясь при каждом новом пуске мотора всё сильнее. В итоге даже новенькие батареи порой «умирают» буквально за две-три недели, особенно в серьезные холода.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, попробуйте завести машину от другого авто («прикурить») или используйте «пускач». Если это не помогает, снимите АКБ, отнесите домой, дайте ему согреться в течение шести часов и зарядите с помощью стационарного устройства. Если это не помогло, возможно, батарея «промерзла» и ее банки повреждены, так бывает, есть аккумулятор с низким зарядом простоит на морозе несколько дней.

  • Кстати, посоветуйте автомобилистам какой АКБ стоит купить – проголосуйте в финале Премии Бренд Года «За рулем» за лучшего производителя по ссылке.
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2501
19.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-2