Новый рамный внедорожник популярной марки выходит на рынок РФ

Марка Jetour анонсировала новый внедорожник G700 для России

Компания Jetour собирается ввести на российский рынок новый рамный внедорожник G700 в 2026 году, о чем сообщило российское представительство марки 19 ноября.

G700 станет первой моделью в серии G и будет оснащен гибридной системой Super Hybrid iDM-O с общей мощностью свыше 900 л.с. Внедорожник рассчитан на шестерых пассажиров и имеет колесную базу 2870 мм. Автомобиль построен на платформе GAIA.

Сиденья второго ряда могут отклоняться на 145 градусов и оборудованы восьмиточечной массажной системой, а также трехуровневой вентиляцией и подогревом. Мультимедийная система включает четыре экрана: 35,4-дюймовый экран Skyline на передней панели, 15,6-дюймовый центральный экран, 17,3-дюймовый HD-экран для второго ряда и 8,88-дюймовый сенсорный экран для управления климатом для пассажиров второго ряда.

Jetour G700

Быстродействие системы обеспечивает чип Qualcomm Snapdragon 8255. Также внедорожник будет иметь полный привод с несколькими режимами работы, включая автоматические режимы с блокировками дифференциала, и функцию питания внешних устройств (6,6 кВт) для отдыха на природе.

Jetour G700

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

