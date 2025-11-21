Дебютировал серийный электрокар Genesis GV60 Magma
Компания Genesis представила серийную версию своего первого электромобиля – GV60 Magma 2026. Эта новинка является высокопроизводительной модификацией стандартного GV60 и включает в себя целый ряд инновационных технологий, таких как виртуальное переключение передач, режим дрифта и усовершенствованная система управления аккумулятором.
Визуально отличить GV60 Magma от обычного GV60 не составит труда: новый электрокар имеет более заниженную и широкую конструкцию, а также измененные бамперы. Тем не менее, он сохранил характерные двухлучевые светодиодные фары и трехсекционный воздухозаборник.
На боковых частях переднего бампера можно увидеть небольшие крылья, которые улучшают аэродинамические характеристики. Стойки кузова окрашены в черный цвет, а сам кузов занижен на 20 мм по сравнению с обычным GV60. Колесные арки стали более широкими, а модель укомплектована эксклюзивными 21-дюймовыми колесами.
Сзади установлены большой спойлер с загнутым вверх краем, который повышает прижимную силу, и задний бампер, который окрашен в цвет кузова с черными акцентами.
Салон автомобиля отделан премиальной замшей с оранжево-серой прострочкой, даже ремни безопасности уникальны. Все переключатели и логотипы имеют глянцевую черную или темно-металлическую отделку, что минимизирует блики. Руль также уникален – он украшен черным логотипом и оранжевыми деталями.
Автомобиль оснащен адаптивной подвеской с электронным управлением и усиленной тормозной системой с передними дисками диаметром 15,74 дюйма и четырехпоршневыми суппортами, что необходимо из-за массы электрокара в 2,24 тонны.
Модель приводится в движение двумя электромоторами, которые в режиме Boost развивают общую мощность 641 л.с., в стандартном режиме мощность чуть меньше – 601 л.с. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 264 км/ч. Емкость аккумулятора составляет 84 кВт*ч.
Первые продажи новинки начнутся в Южной Корее, а мировой дебют запланирован на начало 2026 года. В дальнейшем модель появится и на европейском, и на североамериканском рынках.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.
