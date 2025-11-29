Экология
Так будут выглядеть новые американские внедорожники с немецкими корнями

Коди Такер: Scout Motors быстро приближается к серийному выпуску автомобилей

Американская компания Scout Motors, возрожденная при участии Volkswagen, выходит на финишную прямую: представлен окончательный дизайн внедорожника и пикапа, который в значительной степени соответствует ранним концептам.

Вице-президент по коммерческим операциям Коди Такер сообщил изданию Automotive News, что проект «очень быстро приближается» к созданию настоящих серийных моделей.

Несколько тестовых прототипов уже прошли расширенные дорожные испытания по всему миру. Завершился первый этап холодовых испытаний в Швеции, а впереди запланирован новый цикл тестирования в условиях низких температур.

Scout Traveler
Scout Traveler

По словам главного дизайнера Криса Бенджамина, главное отличие прототипов от серийных автомобилей заключается в дневных ходовых огнях, которые в прототипах плавно переходили в металл крыльев. Эта сложная конструкция оказалась слишком дорогой для массового производства, поэтому она была заменена на более простую, но аккуратную штампованную деталь.

Scout анонсировал выпуск моделей в двух версиях: с полностью электрической силовой установкой и в форме последовательного гибрида, что позволит гибко корректировать объемы производства в зависимости от рыночного спроса. Сначала на рынок выйдет гибридная версия.

Scout Terra
Scout Terra

Предсерийная сборка начнется в конце 2026 года, а первые поставки клиентам ожидаются в 2027 году. К этому времени рынок электромобилей может снова начать расти, и Scout будет готов предложить обе силовые установки.

Архитектура новых автомобилей представляет собой результат сотрудничества Volkswagen и Rivian, с электрической базой от последнего и батареями от PowerCo – дочерней компании Volkswagen Group. Начальная цена автомобилей не превысит 60 000 долларов, окончательная стоимость будет объявлена позже. Scout Motors планирует вскоре раскрыть новые подробности.

Интерьер Scout Traveler
Scout Traveler
Интерьер Scout Terra
Scout Terra
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
29.11.2025 
0