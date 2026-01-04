Путешествия
4 января
Кемпер как конструктор: выпущен автодом для самостоятельной сборки
Кемпер как конструктор: выпущен автодом для самостоятельной сборки

Интерьер модульного автокемпера Toyota можно собрать, словно мебель из Ikea

Японское ателье Modellista представило модульный дом на колесах, интерьер которого можно собрать, словно мебель из Ikea, на базе популярного минивэна Toyota.

Специалисты ателье, известного тюнингом автомобилей Toyota, лишили кемпер традиционной статичной планировки. Вместо этого они предлагают владельцам самостоятельно сконструировать пространство внутри автомобиля, используя съемные модули.

За основу проекта, названного Juno, взят бюджетный минивэн Toyota Sienta. Однако, в отличие от обычных кемперов, в базовой версии этой модели нет ни встроенной мебели, ни бытовой техники.

Компания сознательно оставила салон пустым, передавая инициативу в руки покупателя. Клиенты могут выбрать из набора специальных модулей, комбинируя их между собой подобно деталям большого конструктора. Этот подход позволяет адаптировать автомобиль под конкретные нужды – будь то поездка на пикник, короткий отпуск или путешествие с ночевкой.

Стоимость элементов для преобразования минивэна в мобильный дом начинается от 1,5 тысячи долларов. Набор доступных решений варьируется, а конечная цена комплекта может достигать 2,24 тысячи долларов.

Пока что услуга по переоборудованию автомобиля будет доступна исключительно для жителей Японии, где спрос на компактные и гибкие решения для путешествий продолжает уверенно расти.

Источник:  Modellista
Алексеева Елена
Фото:Modellista
04.01.2026 
Фото:Modellista
