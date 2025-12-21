Экология
Новые флагманские кроссоверы известного бренда уже в России

В РФ зарегистрированы первые два кроссовера Voyah Taishan перед стартом продаж

В России отмечены первые регистрации кроссоверов Voyah Taishan. Эти данные были получены из ноябрьской статистики постановок на учёт.

Voyah Taishan
Voyah Taishan

Это первые официальные случаи регистрации новой модели на российском рынке.

Скорее всего, автомобили предназначены для презентации модели, которая состоялась 18 ноября. Ранее аналогичную практику применяли другие бренды, оформляя демонстрационные или предсерийные машины перед стартом продаж.

Интерьер Voyah Taishan
Интерьер Voyah Taishan

Voyah Taishan – это крупный гибридный кроссовер с размерами 5230х2025х1817 мм и колёсной базой 3120 мм.

В Китае цена на модель составляет от 379,9 до 509,9 тысяч юаней, что соответствует 4,33–5,81 миллиона рублей. Официальные продажи Voyah Taishan в России намечены на первый квартал 2026 года.

Источник:  Китайские автомобили
Лежнин Роман
Фото:Voyah
21.12.2025 
Фото:Voyah
