Проблемы с беспилотниками: свет отключили — машины остановились

Отключение электроэнергии в Сан-Франциско затормозило беспилотные автомобили

Отключение электроэнергии в Сан-Франциско вызвало сбои в работе беспилотных автомобилей. Об этом сообщает телеканал Fox News. Из-за проблем с распознаванием неработающих светофоров автономные машины остановились посреди улиц, что привело к образованию пробок.

По информации компании Waymo, собственника беспилотных автомобилей, в Сан-Франциско была временно приостановлена работа их транспорта.

21 декабря более 130 тысяч жителей штата Калифорния остались без электричества, из них 125 тысяч в Сан-Франциско. Отключение света также повлияло на работу общественного транспорта и светофоров.

Управление пожарной охраны города сообщило о возгорании на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation, которое уже потушили.

Источник:  Газета.Ру
22.12.2025 
