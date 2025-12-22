В продажу поступил новый городской хэтчбек с ценой чуть дороже миллиона рублей

Дилеры Geely в Белоруссии начали продажи электромобиля EX2 за 1,2 млн рублей

В Белоруссии начали продавать компактный электромобиль Geely EX2.

Geely EX2

По информации одного из дилеров, цена базовой версии составляет 44,9 тыс. белорусских рублей, что эквивалентно около 1,2 млн российских рублей.

Электромотор модели развивает 116 л.с., a батарея имеет емкость 39,4 кВт⋅ч. Максимальная скорость достигает 130 км/ч, а запас хода на одной зарядке составляет 395 км.

Интерьер Geely EX2

По габаритам (4135×1805×1580 мм) Geely EX2 относится к классу компактных хэтчбеков. В стандартный комплект входят системы помощи водителю, мультимедиа, климат-контроль и обогрев сидений.

«За рулем» можно смотреть на YouTube