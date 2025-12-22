В продажу поступил новый городской хэтчбек с ценой чуть дороже миллиона рублей
В Белоруссии начали продавать компактный электромобиль Geely EX2.
По информации одного из дилеров, цена базовой версии составляет 44,9 тыс. белорусских рублей, что эквивалентно около 1,2 млн российских рублей.
Электромотор модели развивает 116 л.с., a батарея имеет емкость 39,4 кВт⋅ч. Максимальная скорость достигает 130 км/ч, а запас хода на одной зарядке составляет 395 км.
По габаритам (4135×1805×1580 мм) Geely EX2 относится к классу компактных хэтчбеков. В стандартный комплект входят системы помощи водителю, мультимедиа, климат-контроль и обогрев сидений.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!