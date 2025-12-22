Экология
Foton Aumark M4L
В продажу поступил новый городской хэтчбек с ценой чуть дороже миллиона рублей

Дилеры Geely в Белоруссии начали продажи электромобиля EX2 за 1,2 млн рублей

В Белоруссии начали продавать компактный электромобиль Geely EX2.

Geely EX2
Geely EX2

Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

По информации одного из дилеров, цена базовой версии составляет 44,9 тыс. белорусских рублей, что эквивалентно около 1,2 млн российских рублей.

Электромотор модели развивает 116 л.с., a батарея имеет емкость 39,4 кВтч. Максимальная скорость достигает 130 км/ч, а запас хода на одной зарядке составляет 395 км.

Интерьер Geely EX2
Интерьер Geely EX2
По габаритам (4135×1805×1580 мм) Geely EX2 относится к классу компактных хэтчбеков. В стандартный комплект входят системы помощи водителю, мультимедиа, климат-контроль и обогрев сидений.

