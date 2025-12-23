Скандал с выбросами: Mercedes-Benz потеряет $150 миллионов

Reuters: Mercedes-Benz выплатит $150 млн за занижение вредных выбросов в США

Mercedes-Benz согласилась выплатить $150 миллионов из-за скандала с занижением выбросов дизельных автомобилей. Это соглашение охватывает 48 штатов США, Пуэрто-Рико и округ Колумбия.

Рекомендуем Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Согласно условиям, компания выплатит $149,6 миллиона, а также предоставит компенсацию в размере $2 тысяч каждому владельцу автомобиля, прошедшему необходимый ремонт.

В дополнение Mercedes-Benz обязалась предпринять меры для предотвращения будущих нарушений и соблюдения требований надзора.

Скандал, названный дизельгейтом, возник 10 лет назад, когда стало известно, что заводское программное обеспечение использовалось для сокрытия реальных данных о выбросах. В реальности выбросы оказывались в 30-40 раз выше допустимого уровня.

Согласно решению суда, Mercedes-Benz отвечает перед клиентами за установку устройств, которые занижали показатели выбросов. Иск против компании был подан три года назад организацией Verbraucherzentrale Bundesverband, к которой присоединились 2500 истцов. Для получения компенсации владельцы автомобилей должны обратиться в суд индивидуально.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте