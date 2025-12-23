Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Beetle
23 декабря
Отменная подвеска, и кузов не гниет – немецкий хэтчбек по цене Весты
Автоэксперт Зиновьев рассказал, как выбрать...
Интерьер Nissan Qashqai
23 декабря
Знакомый японский кроссовер снова можно купить в России: называем цены
В РФ в продаже появились кроссоверы Nissan...
Почему некоторые водители стыдятся своих автомобилей?
23 декабря
Почему некоторые водители стыдятся своих автомобилей?
Психолог Твардовская: россияне стыдятся...

Скандал с выбросами: Mercedes-Benz потеряет $150 миллионов

Reuters: Mercedes-Benz выплатит $150 млн за занижение вредных выбросов в США

Mercedes-Benz согласилась выплатить $150 миллионов из-за скандала с занижением выбросов дизельных автомобилей. Это соглашение охватывает 48 штатов США, Пуэрто-Рико и округ Колумбия.

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Согласно условиям, компания выплатит $149,6 миллиона, а также предоставит компенсацию в размере $2 тысяч каждому владельцу автомобиля, прошедшему необходимый ремонт.

В дополнение Mercedes-Benz обязалась предпринять меры для предотвращения будущих нарушений и соблюдения требований надзора.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Скандал, названный дизельгейтом, возник 10 лет назад, когда стало известно, что заводское программное обеспечение использовалось для сокрытия реальных данных о выбросах. В реальности выбросы оказывались в 30-40 раз выше допустимого уровня.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Согласно решению суда, Mercedes-Benz отвечает перед клиентами за установку устройств, которые занижали показатели выбросов. Иск против компании был подан три года назад организацией Verbraucherzentrale Bundesverband, к которой присоединились 2500 истцов. Для получения компенсации владельцы автомобилей должны обратиться в суд индивидуально.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Reuters
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:PxHere
Количество просмотров 32
23.12.2025 
Фото:PxHere
Поделиться:
Оцените материал:
0