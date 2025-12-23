Скандал с выбросами: Mercedes-Benz потеряет $150 миллионов
Mercedes-Benz согласилась выплатить $150 миллионов из-за скандала с занижением выбросов дизельных автомобилей. Это соглашение охватывает 48 штатов США, Пуэрто-Рико и округ Колумбия.
Согласно условиям, компания выплатит $149,6 миллиона, а также предоставит компенсацию в размере $2 тысяч каждому владельцу автомобиля, прошедшему необходимый ремонт.
В дополнение Mercedes-Benz обязалась предпринять меры для предотвращения будущих нарушений и соблюдения требований надзора.
Скандал, названный дизельгейтом, возник 10 лет назад, когда стало известно, что заводское программное обеспечение использовалось для сокрытия реальных данных о выбросах. В реальности выбросы оказывались в 30-40 раз выше допустимого уровня.
Согласно решению суда, Mercedes-Benz отвечает перед клиентами за установку устройств, которые занижали показатели выбросов. Иск против компании был подан три года назад организацией Verbraucherzentrale Bundesverband, к которой присоединились 2500 истцов. Для получения компенсации владельцы автомобилей должны обратиться в суд индивидуально.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!