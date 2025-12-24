Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Camry
24 декабря
Японский автогигант зарегистрировал три товарных знака в России
Toyota продлила права на товарный знак Camry в...
Как продлить жизнь современного турбированного мотора? Есть ответ!
24 декабря
Как продлить жизнь современного турбированного мотора? Есть ответ!
Топливо Роснефть Pulsar обеспечивает чистую и...
Geely Preface
24 декабря
Навстречу безопасности: китайский автогигант построил огромный комплекс
Компания Geely открыла крупнейший в мире центр...

Признаки человека, которого вы точно не будете подвозить

Названы 5 правил автомобильного этикета, которые постоянно нарушаются

В Авто Mail напомнили о правилах элементарного этикета автомобильного пассажира.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Издание отмечает, что нижеперечисленные неписаные правила существуют давно, однако в современном мире нарушаются сплошь и рядом, что почти неизбежно приводит к нарушению психологического климата в салоне авто. Меж тем, быть хорошим пассажиром совсем несложно – достаточно всего нескольких пунктов, чтобы не разрушать хрупкую идиллию, пестуемую каждым автомобилистом.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
  • Не отвлекать водителя (не трогать кнопки и крутилки без надобности).
  • Не класть ноги на переднюю панель.
  • Не брать на себя роль водителя (не критиковать его).
  • Закрывать дверь автомобиля осторожно.
  • Прежде чем есть в машине, спросить разрешения.
Редакция «За рулем» предлагает разбирать каждый случай ног на панели отдельно...
Редакция «За рулем» предлагает разбирать каждый случай ног на панели отдельно...

Расскажите, нарушение какого правила лично вас триггерит больше всего? Может быть, чего-то в списке не хватает? И есть ли тот или та, кому вы готовы простить в машине любые вольности?

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 15
24.12.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0