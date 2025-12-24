Признаки человека, которого вы точно не будете подвозить

Названы 5 правил автомобильного этикета, которые постоянно нарушаются

В Авто Mail напомнили о правилах элементарного этикета автомобильного пассажира.

Издание отмечает, что нижеперечисленные неписаные правила существуют давно, однако в современном мире нарушаются сплошь и рядом, что почти неизбежно приводит к нарушению психологического климата в салоне авто. Меж тем, быть хорошим пассажиром совсем несложно – достаточно всего нескольких пунктов, чтобы не разрушать хрупкую идиллию, пестуемую каждым автомобилистом.

Не отвлекать водителя (не трогать кнопки и крутилки без надобности).

Не класть ноги на переднюю панель.

Не брать на себя роль водителя (не критиковать его).

Закрывать дверь автомобиля осторожно.

Прежде чем есть в машине, спросить разрешения.

Редакция «За рулем» предлагает разбирать каждый случай ног на панели отдельно...

Расскажите, нарушение какого правила лично вас триггерит больше всего? Может быть, чего-то в списке не хватает? И есть ли тот или та, кому вы готовы простить в машине любые вольности?

