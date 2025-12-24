Признаки человека, которого вы точно не будете подвозить
В Авто Mail напомнили о правилах элементарного этикета автомобильного пассажира.
Издание отмечает, что нижеперечисленные неписаные правила существуют давно, однако в современном мире нарушаются сплошь и рядом, что почти неизбежно приводит к нарушению психологического климата в салоне авто. Меж тем, быть хорошим пассажиром совсем несложно – достаточно всего нескольких пунктов, чтобы не разрушать хрупкую идиллию, пестуемую каждым автомобилистом.
- Не отвлекать водителя (не трогать кнопки и крутилки без надобности).
- Не класть ноги на переднюю панель.
- Не брать на себя роль водителя (не критиковать его).
- Закрывать дверь автомобиля осторожно.
- Прежде чем есть в машине, спросить разрешения.
Расскажите, нарушение какого правила лично вас триггерит больше всего? Может быть, чего-то в списке не хватает? И есть ли тот или та, кому вы готовы простить в машине любые вольности?
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!