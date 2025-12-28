Nissan представил новый технологичный кроссовер с большим запасом хода

Nissan официально представил NX8 EREV с платформой на 800 В и зарядкой CATL 5C

Nissan представил кроссовер NX8 EREV с новой платформой на 800 В и технологией сверхбыстрой зарядки CATL 5C.

Nissan NX8 EREV

Автомобиль будет доступен в двух версиях: с увеличенным запасом хода на электротяге (REV) и в полностью электрическом исполнении (EV). Модель построена на архитектуре Tianyan компании Dongfeng Nissan и оборудована передовыми батареями, что обеспечивает дальность до 185 км по циклу CLTC.

Внешне NX8 выполнен в фирменном стиле Nissan V-motion, он выделяется 2,4-метровой светодиодной подсветкой фронтальной части, матричными фарами, скрытыми дверными ручками и задними фонарями на квантовой OLED-панели с 2064 элементами.

Размеры автомобиля – длина 4870 мм, ширина 1920 мм, высота 1680 мм, колесная база – 2917 мм. Клиенты смогут выбрать 19- или 20-дюймовые колёсные диски, а снаряжённая масса варьируется от 2196 до 2245 кг.

Nissan NX8 EREV

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный двигатель-генератор мощностью 109 кВт и электромотор на 195 кВт. Максимальная скорость NX8 достигает 180 км/ч. Кроме того, автомобиль поддерживает интеллектуальные функции, включая высокоскоростную и городскую навигацию (NOA), а также полный пакет автоматической парковки.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках