Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BYD стал королем экспорта автомобилей: данные впечатляющие
28 декабря
BYD стал королем экспорта автомобилей: данные впечатляющие
В ноябре BYD экспортировал на 314% больше авто...
Полицейские остановили лихачившего Санту. Но потом посмеялись и отпустили
28 декабря
Полицейские остановили лихачившего Санту. Но потом посмеялись и отпустили
В штате Огайо превысившего скорость Санту с...
Интерьер Mitsubishi ASX
28 декабря
В Россию вернулся надежный японский кроссовер дешевле китайских аналогов
Кроссоверы Mitsubishi ASX, поставляемые из ОАЭ,...

BYD стал королем экспорта автомобилей: данные впечатляющие

В ноябре BYD экспортировал на 314% больше авто по сравнению с 2024 годом

В ноябре 2025 года китайская компания BYD экспортировала 128 000 автомобилей, что на 314% больше по сравнению с прошлым годом и на 60% выше, чем в октябре.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

За период с января по ноябрь экспорт BYD составил 878 000 машин, что более чем в два раза превышает результат всего 2024 года.

Бренд занимает лидирующие позиции по продажам автомобилей на новых источниках энергии в таких странах, как Бразилия, Турция, Италия, Испания, Венгрия и Хорватия. В Сингапуре и Гонконге BYD лидирует по общим продажам автомобилей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Продажи BYD превысили показатели Tesla в 11 ключевых странах, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию и Малайзию. Это подтверждает успешность стратегии глобального расширения компании.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Для поддержания роста экспорта BYD развивает локальное производство, строит собственные суда типа ро-ро и создаёт комплексную систему обслуживания клиентов.

Автомобили BYD на новых источниках энергии сегодня представлены в 119 странах и регионах. 18 декабря компания отпраздновала выпуск 15-миллионного электромобиля, став первым китайским автопроизводителем, достигшим такого объёма производства.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  My Drivers
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:BYD
28.12.2025 
Фото:BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0