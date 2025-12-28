BYD стал королем экспорта автомобилей: данные впечатляющие
В ноябре 2025 года китайская компания BYD экспортировала 128 000 автомобилей, что на 314% больше по сравнению с прошлым годом и на 60% выше, чем в октябре.
За период с января по ноябрь экспорт BYD составил 878 000 машин, что более чем в два раза превышает результат всего 2024 года.
Бренд занимает лидирующие позиции по продажам автомобилей на новых источниках энергии в таких странах, как Бразилия, Турция, Италия, Испания, Венгрия и Хорватия. В Сингапуре и Гонконге BYD лидирует по общим продажам автомобилей.
Продажи BYD превысили показатели Tesla в 11 ключевых странах, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию и Малайзию. Это подтверждает успешность стратегии глобального расширения компании.
Для поддержания роста экспорта BYD развивает локальное производство, строит собственные суда типа ро-ро и создаёт комплексную систему обслуживания клиентов.
Автомобили BYD на новых источниках энергии сегодня представлены в 119 странах и регионах. 18 декабря компания отпраздновала выпуск 15-миллионного электромобиля, став первым китайским автопроизводителем, достигшим такого объёма производства.
