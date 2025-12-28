Renault установил рекорд дальности хода для электромобиля: подробности

Renault Filante Record 2025 проехал 1008 км за 9 часов 52 минуты без подзарядки

Французская компания Renault объявила о достижении рекорда в энергоэффективности электромобиля. Ее демонстрационный электрокар Filante Record 2025 смог проехать 1008 километров менее чем за 10 часов без подзарядки, двигаясь со средней скоростью 102 км/ч.

Испытание прошло 18 декабря на полигоне UTAC в Марокко. Время движения составило 9 часов 52 минуты, включая технические остановки и смену водителей.

По данным Renault, средний расход энергии был 7,8 кВт·ч на 100 км. После финиша в батарее оставалось около 11% заряда, что позволяло проехать примерно еще 120 км на той же скорости.

Автомобиль оснащён батареей емкостью 87 кВт·ч, такой же, как у серийного Renault Scenic E-Tech electric. Масса машины около 1000 кг благодаря использованию углепластика, алюминиевых сплавов и деталей, напечатанных на 3D-принтере.

Renault Filante Record 2025

В электрокаре применены полностью электронные системы управления рулём и тормозами – «по проводам» (steer-by-wire и brake-by-wire).

Перед рекордным заездом автомобиль доработали на аэродинамической трубе, улучшив колесные обтекатели и уменьшив количество воздухозаборников для снижения сопротивления воздуха. Для проекта также разработали специальные шины Michelin с пониженным сопротивлением качению.

В Renault подчёркивают, что Filante Record 2025 – не предсерийная модель, а инженерная лаборатория для испытаний новых технологий, которые в будущем могут применяться в серийных электромобилях компании. Этот проект демонстрирует потенциал электрических силовых установок при реальной скорости, близкой к автомагистральной.

