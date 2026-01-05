В России стартовали продажи крупного экономичного седана с богатым оснащением

Geely Galaxy Starshine 6 уже можно неофициально заказать в РФ за 1,8 млн рублей

В России стартовали неофициальные продажи нового гибридного седана Geely Galaxy Starshine 6.

Geely Galaxy Starshine 6

Первые машины уже есть у дилеров в Новосибирске и Сочи, где их стоимость составляет 2,6 и 2,74 миллиона рублей соответственно. Заказать автомобиль можно по цене от 1,8 миллиона рублей.

Geely Galaxy Starshine 6 – большой седан с размерами 4806х1886х1490 мм и длиной колесной базы 2756 мм.

Интерьер Geely Galaxy Starshine 6Geely Galaxy Starshine 6

Его силовой агрегат сочетает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с. и электромотор мощностью 160 л.с. В зависимости от комплектации, гибрид оборудован аккумулятором емкостью 8,5 или 17 кВт⋅ч. Запас хода на электротяге варьируется от 60 до 125 километров. Заявленный средний расход топлива составляет около 4 литров на 100 километров.

Модель Geely Galaxy Starshine 6 является одной из последних новинок бренда и впервые была представлена на домашнем рынке в конце сентября.

