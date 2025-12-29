Внимание! В России вводятся новые дорожные знаки

Вертикальный «стоп» и оплата телефоном: новые дорожные знаки с 1 января

1 января 2026 года вступают в силу ГОСТ Р 52290−2024 и ГОСТ Р 52289-2019 (с изменением № 1), описывающие обновленные технические требования к дорожным знакам и правила их применения.

Новые знаки — что значат и как применяются?

Знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности»;

Знаках 6.4 «Парковка» с указанием способа (взамен отдельных табличек): с заездом на тротуар, параллельно проезжей части, «елочкой» и пр.;

Обновленные пиктограммы на знаке «Платная парковка» с символами «SMS», «через приложение» и др.;

Вертикальный знак 6.16.1 «Стоп-линия» – там, где затруднительно установить стандартную горизонтальную табличку;

Таблички 8.5.8 «Время действия» – теперь может указываться не только время суток, но и месяцы, например «декабрь-февраль»;

Табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» – совместно со знаком «Пешеходный переход» рядом со специализированными школами и больницами;

Табличка 8.16.2 «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» – знак над ней действует только при определенных погодных условиях;

Некоторые другие нововведения:

Парковочное место вдоль края проезжей части сузится на 25 см – предписано 2,5х6,5 м, а 2,25х6,5 м;

Таблички 8.3.4 и 8.3.5 «Направление действия» ставятся под основным знаком – они показывают сторону дороги, на которую распространяется действие;

Все надписи на одном дорожном знаке должны выполняться единым шрифтом;

Неактуальная информация на знаке закрывается не чехлом, а красной магнитной лентой.

Всего же в обновленных стандартах более 60 новых знаков и табличек – к законченному виду ГОСТы приводили в течение трех лет, в работе участвовал столичный ЦОДД, а некоторые знаки уже успели протестировать на улицах Москвы. Введение новых указателей и способов их установки призвано снизить уровень визуального шума и аварийности. Считается, что только в Москве благодаря новым стандартам общее количество знаков (около 900 тысяч) можно сократить на 55 тысяч.

«За рулем» можно смотреть на YouTube