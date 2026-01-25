Экология
Электромобили Porsche впервые обогнали по продажам бензиновые версии

Доля электрифицированных автомобилей Porsche в Европе достигла 57,9%

Компания Porsche AG обнародовала отчёт по продажам за 2025 год, показав снижение поставок на 10% по сравнению с прошлым годом – 279 449 автомобилей против 310 718 в 2024-м. Причина, по которой показатель упал, кроется в перебоях с поставками моделей 718 и Macan с бензиновыми двигателями, снижении спроса на эксклюзивные авто в Китае и изменениях в стратегии управления поставками с ориентацией на стоимость.

Рынок Китая оказался наиболее уязвимым – там продажи сократились на 26%, составив 41 938 машин. Это связано с экономической ситуацией в стране и растущей конкуренцией в сегменте электромобилей. В Германии зафиксировали снижение на 16% (29 968 машин), а в остальной Европе – на 13% (66 340 автомашин). В то же время Северная Америка осталась главной площадкой для Porsche, где объёмы продаж остались на уровне прошлого года – 86 229 экземпляров.

Несмотря на общее сокращение, бренд активно двигает направление электрификации – в 2025 году 34,4% проданных авто были с электродвигателем (22,2% полностью электрические и 12,1% гибриды). В Европе доля электрифицированных машин впервые превысила долю бензиновых – 57,9%. Каждый третий проданный Porsche тут был чисто электрическим. В начале года компания поставила себе цель увеличить долю электрокаров до 20-22% от всех продаж.

Самым популярным автомобилем стал Macan – за год купили 84 328 этих машин, и более половины из них были электрическими (45 367 единиц). Легендарный спорткар 911 установил новый рекорд – 51 583 поставленных автомобиля, что на 1% больше, чем в предыдущем году. На рынке появился 911 Turbo S с гибридной установкой T-Hybrid.

На 2026 год Porsche намерена сосредоточиться на управлении спросом и предложением, придерживаясь принципа «важнее ценность, чем объём». Производитель будет продолжать инвестировать в силовые установки с ДВС, гибриды и электрокары, а также расширять персонализацию своих моделей.

Источник:  Porsche
Лежнин Роман
25.01.2026 
