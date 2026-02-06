В столице появился второй зарядный хаб для электромобилей

Максим Ликсутов: второй городской зарядный комплекс для электрокаров заработал в Москве

В столице на перехватывающей парковке у станции МЦК «Измайлово» открылся новый круглосуточный зарядный комплекс.

Инфраструктура проекта «Энергия Москвы», включает 18 мощных станций до 160 кВт совместимых с основными типами разъемов: CCS Combo 2, GB/T и CHAdeMO.

Для удобства водителей рядом, в переходе станции, обустроена зона отдыха с кофейными и торговыми автоматами.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем современную инфраструктуру для электротранспорта.

В Измайлове заработал 2-й городской зарядный комплекс для электромобилей.

Установили здесь 18 ЭЗС, которые поддерживают все основные типы разъемов».

