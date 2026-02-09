Экология
Вторичный рынок электрокаров в России бьет рекорды: что выбирают автомобилисты?

Автостат: продажи подержанных электромобилей в России выросли на 24% в 2025 году

Рынок подержанных электромобилей в России продолжает уверенный рост, установив по итогам прошлого года абсолютный рекорд. Согласно данным агентства «Автостат», в 2025-м россияне приобрели 15,2 тысячи электрокаров с пробегом. Этот результат на четверть превысил показатели предыдущего, 2024 года.

Внедорожники за 4 млн: сравнили новый китайский и японский с пробегом

Причём выбор у покупателей становится всё шире. Ещё в 2022 году на вторичном рынке можно было найти машины примерно пятидесяти брендов, а к 2025-му их количество перевалило за восемьдесят. По сути, ассортимент подержанных «электричек» расширяется быстрее, чем появляются официальные дилеры новых марок.

Безоговорочным чемпионом продаж остаётся японский Nissan, на который пришлось 5,2 тысячи сделок – это 34,4% всего сегмента. Вторую строчку уверенно занял китайский Zeekr с результатом в 2,2 тысячи автомобилей. Замыкает тройку лидеров американская Tesla, чьи машины нашли новых владельцев 1,8 тысячи раз.

Если же смотреть на конкретные модели, то картина похожая, но с интересными нюансами. Абсолютным фаворитом стал Nissan Leaf: его купили с рук 5,1 тысячи раз. На втором месте расположился Zeekr 001 (1,5 тысячи продаж), а третью позицию занял седан Tesla Model 3, который разошёлся тиражом в 800 экземпляров.

Источник:  Автостат
6 февраля
Что вас удерживает от покупки электромобиля?
Лежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
09.02.2026 
Фото:freepik / senivpetro
