В популярных в России электромобилях обнаружена опасная аномалия

Zeekr отзывает 38 277 электромобилей 001 WE в КНР из-за риска перегрева батареи

Китайский производитель электромобилей Zeekr начинает масштабную кампанию по отзыву части своих машин. Речь идёт о модели 001 в версии WE, выпущенной в период с июля 2021 по март 2024 года. Всего проверке подлежат 38 277 автомобилей, а официальный старт процедуры назначен на 6 марта 2026 года.

Zeekr 001

Всё дело в потенциальном дефекте высоковольтной батареи. Как выяснилось, на некоторых машинах из-за производственного несоответствия компонентов со временем может расти внутреннее сопротивление аккумуляторного блока.

На практике это сначала грозит просто падением мощности и запаса хода. Однако в худшем сценарии процесс способен спровоцировать тепловой разгон – то есть неконтролируемый и очень опасный перегрев.

Кампания зарегистрирована под номером S2026M0023V и проводится по всем правилам, установленным для отзыва бракованных автомобилей в Китае. Владельцам затронутых машин, по сути, не стоит игнорировать это уведомление, ведь проблема связана напрямую с безопасностью.

