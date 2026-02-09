Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

В популярных в России электромобилях обнаружена опасная аномалия

Zeekr отзывает 38 277 электромобилей 001 WE в КНР из-за риска перегрева батареи

Китайский производитель электромобилей Zeekr начинает масштабную кампанию по отзыву части своих машин. Речь идёт о модели 001 в версии WE, выпущенной в период с июля 2021 по март 2024 года. Всего проверке подлежат 38 277 автомобилей, а официальный старт процедуры назначен на 6 марта 2026 года.

Zeekr 001
Zeekr 001

Рекомендуем
Внедорожники за 4 млн: сравнили новый китайский и японский с пробегом

Всё дело в потенциальном дефекте высоковольтной батареи. Как выяснилось, на некоторых машинах из-за производственного несоответствия компонентов со временем может расти внутреннее сопротивление аккумуляторного блока.

На практике это сначала грозит просто падением мощности и запаса хода. Однако в худшем сценарии процесс способен спровоцировать тепловой разгон – то есть неконтролируемый и очень опасный перегрев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кампания зарегистрирована под номером S2026M0023V и проводится по всем правилам, установленным для отзыва бракованных автомобилей в Китае. Владельцам затронутых машин, по сути, не стоит игнорировать это уведомление, ведь проблема связана напрямую с безопасностью.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Zeekr
Количество просмотров 955
09.02.2026 
Фото:Zeekr
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Zeekr 001

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв