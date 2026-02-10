Toyota анонсировала совершенно новый Highlander — модель кардинально изменилась

Toyota официально подтвердила перевод кроссовера Highlander на электричество

Компания Toyota решила не выдумывать новое имя для своего будущего большого электромобиля. Вместо этого компания просто подтвердила, что её трёхрядный электрический кроссовер, ранее фигурировавший как концепт bZ5x, выйдет на рынок под хорошо знакомым названием Highlander.

На кузове заметны шильдики «BEV» и «AWD», что прямо указывает на полностью электрическую силовую установку с двумя моторами и полным приводом. При этом, судя по всему, главное преимущество модели – просторный салон с тремя рядами сидений – будет сохранено.

Этот шаг знаменует собой отход от прежней стратегии, когда электромобили Toyota получали индексы в рамках суббренда «bZ».

Теперь компания, по сути, возвращает легендарное имя для принципиально новой машины. Аналогичный путь уже выбрали другие крупные игроки, вроде Volkswagen, которые поняли, что продавать инновации под устоявшимся, доверенным брендом получается куда эффективнее, чем продвигать абсолютно новую марку.

