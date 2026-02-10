Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Toyota анонсировала совершенно новый Highlander — модель кардинально изменилась

Toyota официально подтвердила перевод кроссовера Highlander на электричество

Компания Toyota решила не выдумывать новое имя для своего будущего большого электромобиля. Вместо этого компания просто подтвердила, что её трёхрядный электрический кроссовер, ранее фигурировавший как концепт bZ5x, выйдет на рынок под хорошо знакомым названием Highlander.

Рекомендуем
Новая версия самой доступной Лады — просторная и практичная

На кузове заметны шильдики «BEV» и «AWD», что прямо указывает на полностью электрическую силовую установку с двумя моторами и полным приводом. При этом, судя по всему, главное преимущество модели – просторный салон с тремя рядами сидений – будет сохранено.

Этот шаг знаменует собой отход от прежней стратегии, когда электромобили Toyota получали индексы в рамках суббренда «bZ».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Теперь компания, по сути, возвращает легендарное имя для принципиально новой машины. Аналогичный путь уже выбрали другие крупные игроки, вроде Volkswagen, которые поняли, что продавать инновации под устоявшимся, доверенным брендом получается куда эффективнее, чем продвигать абсолютно новую марку.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 889
10.02.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+9